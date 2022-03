Caro carburanti, il Fvg chiede una commissione d'inchiesta sui prezzi

Mentre i prezzi alla pompa continuano a salire e da giorni si assiste al ritorno delle code per il pieno oltre confine, anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro scende in campo.

"L'aumento incontrollato dei prezzi dei carburanti rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese del nostro Paese e in Friuli Venezia Giulia rischiamo un tracollo economico e fallimenti dei distributori, vittime della concorrenza dei Paesi oltre confine. La Regione con lo sconto carburanti e la nuova legge regionale non può sopperire da sola agli aumenti quotidiani a cui assistiamo".

L'assessore condivide quanto espresso dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che oggi ha parlato di "un aumento ingiustificato e una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini".

"Anche io in passato ho manifestato perplessità sugli aumenti di prezzo alla pompa", continua Scoccimarro. "Oggi Cingolani li definisce immotivati o peggio. Mi aspetto, quindi, che il Governo istituisca assieme al Parlamento una commissione d'inchiesta per verificare la regolarità dei prezzi dei carburanti".

Al tempo stesso Scoccimarro assicura che "continuiamo a lavorare sulla nuova legge per lo sconto carburanti più flessibile ed efficace in Fvg. Anche se comunque le risorse regionali sono limitare e, quindi, chiederemo ancora allo Stato, di gran lunga il maggiore beneficiario delle entrate legate ai carburanti erogati nella nostra Regione, che contribuisca allo sconto così da poterlo aumentare e garantire la competitività dei distributori regionali".

"Le affermazioni del Ministro Cingolani e dell'assessore Scoccimarro, se non spiegate bene, potrebbero generare una situazione di astio verso i gestori", commenta Manuel Rizzi, titolare di una pompa di benzina ed ex rappresente Faib Confesercenti Fvg. "All'interno del Ministero dello Sviluppo Economico esiste un dipartimento che monitora i prezzi per contrastare le speculazioni: come mai oggi interviene il Ministro Cingolani e non il Ministro Giorgetti? E perchè non specifica chi specula in questa situazione?".

"Ci auguriamo che il garante dei prezzi faccia chiarezza perchè, in questo modo, si stanno accusando genericamente anche gli operatori del settore che non possono determinare il prezzo finale alla pompa", conclude Rizzi, che plaude, invece, all'apertura da parte dell'assessore Scoccimarro sulla modifica ai contributi con la nuova legge regionale.