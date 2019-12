Carpisce la fiducia di un'anziana e le svaligia la casa

Ancora un furto con raggiro ai danni di persone anziane. È successo a Monfalcone lo scorso fine settimana. Una giovane donna, poco più che ventenne, ha bussato alla porta di una pensionata. Dopo diverse insistenze da parte di questa ragazza sconosciuta, l'anziana si è convinta a farla entrare. La malvivente l'ha distratta e, con molta abilità, è riuscita a sottrarre contanti e monili in oro. Poi ha salutato e si è dileguata.

Solo in un secondo momento la vittima si è accorta di essere finita nel mirino di una ladra e ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Monfalcone.

I militari dell'Arma raccomandano a tutte le persone anziane di non far entrare persone sconosciute in casa. Per qualsiasi sospetto, bisogna chiamare il 112 e segnalare quello che sta succedendo, eventualmente anche solo per chiedere un consiglio.

I carabinieri hanno organizzato diversi incontri con la comunità proprio per tutelare le fasce di popolazione più sensibili. A finire nel mirino dei malviventi, infatti, sono perlopiù persone anziane o che vivono sole. Molto importante, poi, anche la sorveglianza di vicinato.