Carpisce la sua fiducia e gli 'spilla' 100mila euro in tre anni

Lo aveva conosciuto quando portava i surgelati a casa sua e della madre. Poi ha carpito la sua buona fede e, in quasi tre anni, gli ha spillato circa 100mila euro. Per questo il giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine ha inflitto a un 50enne di Eboli, all’epoca residente a Udine, due anni e otto mesi di reclusione per truffa e indebito utilizzo di Poste Pay e Postamat. Otto mesi in più di quanto chiesto dal pm.

Il raggiro, ai danni di un uomo residente nell’hinterland udinese, è durato dal febbraio 2015 al settembre del 2017. Solo grazie a una segnalazione di Poste italiane la cosa si è fermata. Inizialmente, il truffatore ha chiesto al malcapitato 3mila euro per pagare alcune multe e interventi chirurgici. Poi gli ha fatto contrarre un prestito di 27mila euro per la sistemazione del tetto di casa, facendosi dare oltre 30mila euro per aiutare un conoscente.

Non contento, ogni mese si faceva consegnare gran parte dello stipendio, in tutto 14 mila euro, lasciandogli 600 euro al mese per vivere. Aveva convinto la vittima che i soldi servivano per pagare le rate del debito, cosa mai avvenuta. E con la scusa di saldare quel debito, si è fatto dare una Postepay e un Postamat con oltre 41mila euro, quasi tutto il Tfr della vittima.

I soldi sono stati prelevati o giocati al casinò. Infine, si è fatto consegnare un Postamat della madre, con il quale ha prelevato quasi 11mila euro.

Il giudice ha disposto anche la confisca di beni del condannato per quasi 30mila euro.