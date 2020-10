Carroattrezzi s'incendia nell'autofficina

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, in via Daniele Poveromo, a Palmanova, intorno alle 12. Per cause in corso di accertamento, forse di natura elettrica, un carroattrezzi si è incendiato. Il mezzo si trovava all'esterno di una autofficina.

I danni sono limitati al veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme potessero estendersi al resto degli spazi. A bruciare anche una parte di tettoia in tessuto di plastica.

I Vigili del Fuoco hanno indossato gli autorespiratori e dispositivi di protezione durante le operazioni di spegnimento e messa sicurezza dell'area.