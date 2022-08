Carso di nuovo in fiamme, incendio a Duino. Chiuse autostrada e ferrovia

Il Carso è di nuovo in fiamme. Un vasto incendio è divampato poco dopo le 12.15 nella zona boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. Sul posto stanno operando in forze i Vigili del fuoco, anche con autobotte chilolitrica aeroportuale, e tutte le squadre antincendio della Protezione civile e della Forestale, impegnate in questi giorni nelle bonifiche dei precedenti roghi sul Carso. Già operativi anche due elicotteri della Protezione civile regionale. Arrivato anche un Canadair proveniente da Genova.

A causa della vicinanza delle fiamme e del fumo, è stata disposta la chiusura dell'autostrada e della ferrovia.

Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate velocemente verso San Giovanni di Duino. Focolai sono stati segnalati anche oltre la strada sul sentiero Rilke. Sono stati evacuati il Conad di Duino e il campeggio.

Aggiornamento ore 17: sulla zona è arrivata la pioggia, che si spera aiuti a domare i roghi.

AUTOSTRADA. A causa del fumo che, per il forte vento, insiste verso l'area del Lisert, Autovie ha proceduto alla chiusura dell'intero tratto dell'autostrada A4 Villesse - Sistiana in entrambe le direzioni.

Questa operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.

Verso le 13.30 era stato attivato il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste; chiuso il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste.

Inevitabili i disagi alla circolazione, in una giornata caratterizzata dal secondo grande esodo e flussi da bollino nero. Diverse le lunghe code segnalate lungo la tratta autostradale.

FERROVIA. Stop anche alla circolazione dei treni tra Trieste e Monfalcone. Trenitalia comunica che i treni InterCity e Regionali potranno registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Bivio d'Aurisina e Monfalcone.

Qui le informazioni sul proprio treno e le soluzioni di viaggio.

Attivo un servizio sostitutivo marittimo, tramite motonave, tra le stazioni di Trieste e Monfalcone. Il treno IC 588 Roma Termini (10:28) - Trieste Centrale (18:37) oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri da Venezia Mestre possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Trieste Centrale.

"La Protezione civile ci informa che tutte le squadre operative sul Carso per la bonifica sono state spostate in loco per arginare l'incendio", fa sapere il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Sapevamo di non poter cantare vittoria perché gli incendi sono maledetti e sebbene tutto il territorio sia costantemente presidiato, gli inneschi possono aver luogo in qualsiasi momento. Senza dubbio il disagio aumenterà perché oggi è previsto al Lisert un importante transito di traffico di turisti, che sarà dirottato sulla bretella verso Gorizia e Slovenia. Il vento che sta soffiando non aiuta ma speriamo che la pioggia prevista nella prima serata cada davvero. Rinnovo un grande grazie alle donne e uomini che stanno lavorando sul fronte del fuoco!".

Notizia in aggiornamento