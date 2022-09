Cartelle esattoriali per le quote latte, tutto da rifare

Il Tar del Friuli Venezia Giulia aveva annullato, perché prescritte, cartelle esattoriali per 8,2 milioni di euro relative allo sforamento delle quote latte. Oggi 19 allevatori friulani sono tornati alla casella di partenza. A causa di alcuni errori procedurali, il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze del Tar regionale e gli ha rimandato i fascicoli per un nuovo esame.

Il massimo giudice amministrativo ha accolto i ricorsi di Agenzia delle entrate e riscossione e Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Per il consiglio di Stato, il Tar Fvg stabilì la prescrizione senza disporre i necessari approfondimenti. Inoltre, emise le sentenze senza dare alle Agenzie il tempo di depositare nuovi documenti, come stabilito dalla legge.