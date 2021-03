Casa a fuoco a Treppo Grande, salvi i due abitanti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, supportati dai volontari di San Daniele e da due squadre giunte dalla sede di Udine, sono impegnati dalle 3.15 di questa notte oggi a seguito di un incendio che ha interessato un'abitazione in località Zeglianutto, nel comune di Treppo Grande.

Il rogo si è sprigionato dal tetto in legno, con molta probabilità innescato da una canna fumaria, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Per impedire la propagazione delle fiamme all'abitazione contigua si è proceduto a sezionare la struttura della copertura. I danni sono ingenti: l’incendio ha interessato, oltre al tetto, anche il primo piano e il piano terra, rendono l’immobile inagibile. All'interno c’erano due persone che si sono accorte per tempo di quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme; per fortuna non hanno subìto alcuna conseguenza.

Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza proseguiranno per buona parte della mattinata.