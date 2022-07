Casa avvolta dalle fiamme a Porpetto

Due persone leggermente intossicate dai fumi di combustione e un piano, il primo, andato completamente distrutto. Attimi di paura ieri sera, alle 20.30, per un incendio avvenuto in un’abitazione a Porpetto. Le cause sono accidentali.

In via Verdi sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano che, prima di domare il rogo, hanno fatto evacuare marito e moglie, entrambi 58enni, rimasti leggermente intossicati.

Sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale. Sul posto i Carabinieri del Radiomobile di Palmanova.