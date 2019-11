Casa avvolta dalle fiamme, paura nella corte

Un incendio è divampato a San Vito al Tagliamento poco dopo le 21 di oggi. Per cause in corso di accertamento, il rogo è scoppiato in un'abitazione che si trova all'interno di una corte residenziale in via Santa Sabina.

L'area è quella adiacente un noto pub, che non è rimasto coinvolto nell'incendio. Ingenti i danni alla casa, ma nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito; a loro supporto ci sono anche i colleghi di Spilimbergo. L'intervento è in corso.