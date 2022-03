Casa colonica in fiamme a Gradisca di Sedegliano

Dalle 15.45, i Vigili del fuoco del comando di Udine stanno intervenendo per l'incendio di una casa colonica in via Indipendenza, a Gradisca di Sedegliano.

Massiccia la presenza dei pompieri, sul posto con due squadre del distaccamento di Codroipo, un’ulteriore squadra, l'autobotte, l'autoscala, il carro aria e il funzionario di guardia della sede centrale, una squadra e l'autobotte giunte in supporto dal distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Il rogo, partito da un locale lavanderia, si era propagato a tutto il primo piano, alla mansarda e al tetto. Le fiamme avevano iniziato a intaccare anche le travi in legno dei tetti delle due abitazioni adiacenti a quella interessata. I pompieri sono riusciti a evitare la propagazione del fuoco, bloccando l'incendio prima che le fiamme divorassero le vicine coperture.

Sono in corso le operazioni di bonifica, prima della messa in sicurezza e alle valutazioni in merito all’agibilità dello stabile.

L’incendio, fortunatamente, non ha coinvolto persone. Le cause sono in fase di accertamento.