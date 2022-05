Casa colonica in fiamme a Palazzolo dello Stella

Casa colonica in fiamme questa mattina a Palazzolo dello Stella. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30 in via dell’Isola.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana e della sede centrale di Udine, oltre a una squadra di rinforzo dal distaccamento di Portogruaro. In fiamme il tetto in legno dell’edificio, di tre piani fuori terra.

Anche se la struttura risultava disabitata e in stato di abbandono, i pompieri hanno verificato che all’interno non ci fossero persone; nessuno, fortunatamente, è rimasto coinvolto.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e mezza in sicurezza dello stabile e dell’area circostante.