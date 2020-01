Casa colonica in fiamme, i vicini danno l'allarme

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo, dalle 8 di questa mattina, ad Ariis di Rivignano, in via Calle, per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica. A dare l'allarme, dopo aver avvistato le prime colonne di fumo, sono stati i vicini di casa. La famiglia proprietaria dell'abitazione interessata dal rogo, infatti, non era all'interno dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Codroipo, ai quali si sono unite due squadre provenienti dal Distaccamento di Cervignano del Friuli e due in arrivo dal Comando Centrale di Udine.

L'incendio si è sviluppato in garage, dove erano stoccati diversi materiali ma non era posteggiata alcuna automobile. Da lì le fiamme si sono estese ai solai in legno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana. Nessuno è rimasto ferito.