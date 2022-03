Casa degli orrori a Udine, nonna segregata

Avevano segregato la nonna ultranovantenne in una casa di via del Bon, a Udine, senza acqua corrente e riscaldamento, lasciandola per quasi un anno in condizioni igieniche critiche.

Per questo due donne slovene, la figlia e la nipote della vittima, sono state condannate a quattro anni di reclusione ciascuna dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine, che ha accolto le richieste del Pm.

L’incredibile situazione è emersa nel giugno del 2020, quando i vicini, viste la situazione di degrado, avevano chiamato le forze dell’ordine. Al piano terra della casa, con la porta d’ingresso chiusa da lucchetti e lacci e con le finestre oscurate, bloccate da grate metalliche e sigillate con il nastro adesivo, la polizia aveva trovato la donna di 94 anni. Era costretta a vivere senza servizi igienici, sostituiti da due secchi, in locali non areati, in mezzo alla muffa e alla sporcizia, senza assistenza medica.

Dalle indagini è emerso che la figlia, di 71 anni, e la nipote, di 45 anni, allora residenti al piano superiore e poi trasferitesi a Nova Gorica, lavavano l’anziana una volta a settimana utilizzando alcune bottiglie d’acqua. In un’occasione, nel mese di dicembre, l’avevano pulita spruzzandole acqua fredda con una pompa mentre era in piedi in un piccolo catino. Le portavano il cibo due volte al giorno, ma si astenevano dal farle avere alimenti per ore in caso di maltempo.

Le due condannate hanno fatto perdere traccia di sé dopo la notifica dell’udienza preliminare. La signora è stata rimpatriata.