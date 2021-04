I Vigili del Fuoco di Spilimbergo sono intervenuti nella tarda mattinata, attorno alle 12.30, nella città del mosaico per l'incendio di una casa di campagna in via Tagliamento.

I pompieri sono intervenuti assieme alle squadre di Maniago e a un'autobotte giunta da Pordenone. L'abitazione è stata resa inagibile a causa degli ingenti danni subiti.

Sul posto anche i Carabinieri di Spilimbergo.