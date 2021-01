Casa distrutta dalle fiamme, prosegue il lavoro dei pompieri

Continueranno anche nella giornata di oggi le operazioni di minuto spegnimento e di messa in sicurezza dell'abitazione che ieri è stata distrutta da un violento rogo accidentale in via Florio, a Cavalicco di Tavagnacco.

I Vigili del Fuoco del Comando di Udine hanno lavorato tutta la notte. Sul posto sono rimaste due squadre. I danni sono molto ingenti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La famiglia - padre, madre e due bambini - che abitava la casa, una struttura quasi completamente in legno, è incolume. È stata accolta da parenti.