Casa in fiamme a Perteole di Ruda

Incendio in una casa di Perteole di Ruda nella prima serata. L'allarme è scattato dopo che una famiglia, che vive in un'abitazione a due piani, ha visto levarsi delle fiamme e del fumo dalla stufa a pellet installata in una stanza della casa. Sul posto, tempestivamente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

Intanto, gli abitanti, una donna anziana e una parente più giovane, hanno tentato di spegnere l'incendio gettando delle coperte sulla stufa a pellet, non riuscendo però a domare il rogo. Ci hanno pensato i pompieri, che hanno estinto le fiamme celermente, evitando che potessero estendersi pericolosamente al resto dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per tutti gli accertamenti. È stato informato tempestivamente pure il primo cittadino di Ruda che si è accertato delle buone condizioni di salute delle persone coinvolte; per fortuna, infatti, nessuno è rimasto ferito o intossicato e anche la casa pare sia agibile.

Precauzionalmente, a Perteole, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato anche un'ambulanza.