Un incendio è divampato alle 4.15 di questa notte in via del Roncheto, a Trieste, e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale del capoluogo giuliano.

I pompieri sono intervenuti con la prima partenza, l'autobotte e l'autoscala in una casa singola, dove si è sviluppato un rogo nel sottotetto.

Per precauzione le due persone che abitano nella villetta sono state trasportate in ospedale per un principio di intossicazione.