I Vigili del Fuoco sono intervenuti in serata in via Udine al civico 98, a Mortegliano, dove una casa fatiscente è crollata. Nessuno è rimasto ferito ma è stato necessario chiudere una parte della strada che dà accesso anche ad alcune abitazioni. Sul posto i pompieri del Comando di Udine e i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo.