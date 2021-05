Casa per casa, a Udine differenziata al 77,96 per cento

“Grazie al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ‘casa per casa’ il traguardo dell’80% di differenziata è finalmente a portata di mano”. Lo annuncia il Sindaco di Udine Pietro Fontanini commentando i dati forniti dalla Net SpA relativi ai primi tre mesi dell’anno. Il mese di marzo ha infatti fatto registrare un 77,96% di raccolta differenziata, mentre a febbraio la percentuale è stata del 74,84% e a gennaio del 72,99.

“Il dato - prosegue il Sindaco - va letto non solo in sé ma anche e soprattutto in rapporto ai mesi precedenti e ci dice da un lato che il traguardo dell’80% è a un passo, dall’altro che il nuovo sistema ha segnato la svolta decisiva nel suo raggiungimento, con un miglioramento della qualità del conferimento costante e pari anche a due o tre punti percentuali al mese. Il mio grazie va alla Net per il grande lavoro fatto e che sta svolgendo ma soprattutto ai cittadini udinesi, che stanno dimostrando di avere capito l’importanza di una corretta e più sostenibile gestione dei rifiuti”.

“Sono dati che ci riempiono di soddisfazione - conferma il Presidente di Net SpA Mario Raggi -, sono fiducioso che una volta presa l’abitudine di conferire in modo differenziato possiamo ambire a obiettivi ancora più interessanti, considerando anche che per i più giovani differenziare bene diventerà una cosa normale in quanto sono già molto sensibili alla salvaguardia dell’ambiente e saranno già educati al riciclo dai loro genitori”.