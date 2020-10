Casa svaligiata mentre i proprietari sono a cena

Ladri in azione nella serata di ieri, in un'abitazione di Villa Santina. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono penetrati nelle stanze, mentre i proprietari erano usciti per cenare in pizzeria.

Sono riusciti a rovistare nelle stanze e a rubare alcuni monili in oro. Poi se ne sono andati, senza far scattare l'allarme. Solo al rientro a casa la famiglia si è resa conto di essere finita nel mirino dei topi d'appartamento e ha subito denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo; i militari del Norm hanno eseguito un primo sopralluogo e hanno avviato un'indagine per identificare i responsabili del colpo. I danni sono in corso di quantificazione.