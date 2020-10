Casarsa, sparano a una gatta con un fucile ad aria compressa

"A colui che si è 'divertito' a sparare e uccidere la nostra gatta, auguriamo la stessa sofferenza". Questa la frase choc contenuta in un cartello plastificato esposto a Casarsa, all'esterno di una casa privata. Un concetto molto forte, ma che riassume la tristezza della famiglia, dopo il gesto di follia accaduto domenica 25 ottobre, all'esterno dell'abitazione. La bestiola, infatti, è stata raggiunta dai colpi sparati con un fucile ad aria compressa e, nonostante le cure, è poi morta dopo due giorni di agonia.

A raccontare quanto accaduto è stato un vicino di casa che ha deciso di denunciare questa vera e propria esecuzione sul gruppo Facebook 'Sei di Casarsa della Delizia se...' postando la fotografia cartello.

"Domenica qualcuno si è divertito a mirare e sparare con un fucile ad aria compressa alla gatta del vicino (a detta del veterinario è stato un colpo mirato). Magari il mio vicino è persona troppo per bene per voler inguaiare questo asino. Magari non ha tempo da dedicare per denunciare un personaggio simile... Facciamola passare per l'azione inconsapevole di un ragazzino... Ma bene o male in zona tanti abbiamo in casa qualche animale e o i nipotini che scorazzano per il giardino e avere un simile vicino intorno non mi fa stare tranquillo".