Cascina distrutta dalle fiamme a Reana del Rojale

Principio di incendio questo pomeriggio, poco dopo le 15, a Reana del Rojale, in corrispondenza di una cascina vicino a un'abitazione privata, a poca distanza dalla vecchia fornace, in via del Municipio.

A intervenire per primi sono stati gli agenti della Polizia Locale, allertati da un cittadino che ha visto levarsi le fiamme. Con alcuni estintori in dotazione, gli agenti hanno cercato di contenere il rogo, scoppiato per cause in corso di accertamento in corrispondenza di una parte in legno.

Nessuna persona è rimasta ferita e l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine permesso di domare completamente le fiamme nell'arco di meno di un'ora.