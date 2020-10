Casco slacciato e patente falsa, denunciato

Prosegue l’attività di controllo per il perseguimento della sicurezza stradale nella Riviera Bassa Friulana da parte del Corpo Intercomunale della Polizia Locale, diretta dal Comandante Nicola Salvato. Oggi pomeriggio, infatti, è scattata una nuova denuncia. Durante un posto di controllo preventivo a Latisana, in via Sabbionera, una delle pattuglie in servizio, in particolare il Nucleo Controllo Autotrasporto, ha notato un ciclomotore con a bordo due uomini. Questi ultimi circolavano senza aver allacciato il casco. Intimato l’alt, e controllati i documenti, il conducente ha esibito una prima patente di guida - risultata poi falsa - e poi una seconda egiziana, non convertita.

Grazie alla collaborazione del Laboratorio Analisi Documentale della Polizia Locale di Venezia, punto di riferimento anche internazionale in questa materia, sono bastati pochi scatti (inviati direttamente dal Comandante Salvato all’ispettore Marco Boscolo) per confermare la falsità del documento.

Da qui è scattata la sanzione per la violazione per guida con casco slacciato, e anche per circolazione con patente non convertita e, ancora, per patente scaduta. La patente falsa è stata sequestrata e il conducente, un cittadino egiziano di 41 anni, residente a Maniago, è stato denunciato a piede libero.

“L’importanza della formazione mirata e qualitativamente rilevante, come quella fornita gratuitamente in due occasioni (livello base e specialistica) dall’Ispettore Marco Boscolo della Polizia Lagunare, unita all’utilizzo di semplici lentini e di lampade dedicate, permettono agli operatori di controllare la genuinità dei documenti già su strada - commenta il Comandante, Nicola Salvato -. Gli ottimi rapporti tra Uffici, in seguito, fanno il resto. La rete e la condivisione di buone pratiche nei controlli, fanno sì che i cittadini possano trovare veri specialisti a servizio della comunità, per migliorare la sicurezza stradale”.

Soddisfatto anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Latisana, Piercarlo Daneluzzi: "La qualità dell'accertamento svolto da parte dei nostri agenti, in sinergia anche con i colleghi del Comando di Venezia, è testimonianza del percorso di crescita professionale intrapreso dai nostri operatori, e del relativo grado di specializzazione, nonché del proficuo rapporto di collaborazione con gli altri comandi di Polizia Locale perseguito dal Comandante Salvato, che, anche in questa sede, ringrazio del lavoro svolto”.

Il Sindaco, Daniele Galizio: “Il corpo di Polizia Locale Intercomunale sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio atto a prevenire molte situazioni irregolari che senza gli opportuni controlli non verrebbero individuate e sanzionate. Un ringraziamento al Comandante e a tutti gli operatori che sono impegnati per la tutela e la sicurezza dei 10 Comuni che fanno parte della Convenzione".