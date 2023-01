Case da ricchi... e da poveri

Ricchi e poveri: non solo il nome di un famoso gruppo musicale, ma anche le categorie nelle quali si divide spesso il mondo. Abbiamo applicato questa distinzione al mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia, basandoci sui dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate e riferiti alle compravendite realizzate nel primo semestre del 2022.

Entrando nel dettaglio dell’analisi, se parliamo di costi elevati, è l'ex provincia di Trieste a fare la parte del leone. Il capoluogo regionale è la città dove comprare casa costa di più: nel centro storico si arrivano a pagare 2.500-3.500 euro al metro quadro. Nemmeno lungo la strada Costiera, magari con vista mare, un’abitazione costa così tanto: la media di prezzo si aggira tra i 2.200 e i 3.300 euro. Non solo. Il comune più costoso è Duino Aurisina, dove si trova Portopiccolo, borgo lussuoso ed esclusivo affacciato sul mare. E' lì che la quotazione immobiliare raggiunge le vette della nostra regione: un’abitazione può costare tra i 5.900 e i 7.400 euro al metro quadro.

Le località turistiche sono mediamente più costose degli altri comuni: il centro storico di Grado vale tra i 3.700 e i 4.800 euro al metro quadro, mentre a Lignano ‘bastano’ tra i 3.200 e i 4.000 per una casa sul lungomare di Sabbiadoro. Se si vuole spendere meno ci si può orientare su Pineta o Riviera, dove i prezzi vanno tra i 2.600 e i 3.400 euro.

Molto più abbordabili sono le località turistiche montane: Camporosso a Tarvisio può costare tra i 1.900 e i 2.700, ma a Sappada ce la si può cavare anche con 2.400 euro al metro quadro.

Tra i capoluoghi, il più ambito è il centro di Udine, con prezzi che vanno dai 1.600 ai 2.050 euro, seguito a poca distanza da Pordenone, dove una casa vale tra i 1.300 e i 1.900 euro. Gorizia è un caso anomalo: comprare un’abitazione in centro costa meno che in prima periferia. Sul fronte opposto ci sono i comuni non strettamente turistici della fascia montana: l’abbandono della montagna fa ovviamente abbassare i prezzi.

Caso emblematico sono i comuni di Tramonti di Sotto e di Sopra: nelle due località un’abitazione di categoria ‘economica’ vale tra i 350 e i 450 euro a metro quadrato.

Duino Aurisina: non solo lusso, ma tanti servizi

“Non esiste solo Porto Piccolo, che ovviamente è riservato a una clientela molto facoltosa, ma tutto il nostro territorio è una zona molto richiesta e, di conseguenza, la quotazione a metro quadro degli immobili è piuttosto alta”, spiega il sindaco Igor Gabrovec. “Attualmente contiamo 8.400 abitanti, la maggior parte risiede in case unifamiliari, molto spesso ristrutturate per recuperare il patrimonio urbanistico. Mare e natura sono attrattive importanti e ci sono tante persone che scoprono che siamo dotati anche di molti servizi a due passi dalla città. Ci sono i collegamenti con Trieste in treno o in autobus, ci sono scuole fino alle medie in italiano e in sloveno, c’è una clinica medica privata convenzionata, ci sono strutture sportive tra cui una pista da sci artificiale. I vantaggi sono evidenti e la domanda – e quindi i prezzi – è alta”.

Tramonti di sotto punta sul turismo per invertire la rotta

“Nonostante i dati, questo è un momento positivo per il nostro comune: ci sono state alcune nascite e il mercato immobiliare si sta leggermente muovendo”, sottolinea la sindaca Rosetta Facchin. “Certo, la situazione non è rosea. Nel 2019 abbiamo dovuto chiudere la scuola per mancanza di bambini e anche il campeggio è stato chiuso. Così oggi contiamo 361 abitanti e il 60% delle case private sono sfitte, anche se il prezzo al metro quadro è contenuto. Stiamo cercando d'invertire la rotta, puntando sul turismo non solo legato allo sci, ma alla natura e alla sostenibilità e a iniziative come quella della cooperativa Cramars ‘Vieni a vivere in montagna’. Per rendere più attrattivi gli immobili a Tramonti c’è bisogno anche di servizi e di infrastrutture, per esempio la strada di Campone necessita di interventi”.