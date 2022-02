Incendio in corso in località Malchina 42, a Duino Aurisina. In fiamme, questa mattina, una casetta. Sul posto i Vigili del fuoco in forze, con partenze da Opicina e dalla sede centrale.

L'edificio non risulta abitato e, al momento, non si hanno notizie di persone coinvolte.

Il rogo ha interessato il primo piano dello stabile, adibito a deposito. Non si registrano danni strutturali. Le fiamme sono sotto controllo, mentre le cause sono in corso di accertamento.