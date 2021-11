Casi Covid nella casa di riposo di Castions di Zoppola

Nuovi casi Covid nella casa di riposo di Cations di Zoppola, costretta a chiudere alla visite esterne. A darne notizia, in una nota, è la direzione della struttura, duramente colpita durante la prima ondata della pandemia, che punta così a tutelare i propri ospiti.

“Nei giorni scorsi avevamo fatto pervenire una mail con la quale riepilogavamo tutte le modalità̀ con cui sarebbe stato possibile effettuare le visite ai nostri ospiti e le uscite verso i domicili. Pensavamo che il rispetto di tutte le prescrizioni per le strutture libere dal Covid-19 potesse consentire quel minimo di recupero della socialità̀ tanto agognata e che per tanto tempo era stata impedita dall'attuazione di tutte le misure cautelative”.

“Purtroppo il 2 novembre abbiamo cominciato a registrare, tramite screening con tamponi rapidi, la positività̀ di 17 persone, i cui familiari sono stati tutti avvertiti. Non abbiamo certezza che il numero si limiti a questi ospiti, essendo possibile che nei prossimi giorni si evidenzi qualche ulteriore contagio. Tuttavia, l'aver eseguito le vaccinazioni a tutti, con entrambe le dosi, dovrebbe limitare gli effetti dell'infezione anche se all'esterno si registra una situazione di crescita dei contagi da cui anche le strutture come la nostra non possono dirsi immuni”, si legge ancora.

“Le misure di sicurezza messe immediatamente in essere comunque, dovrebbero garantire la protezione per gli anziani ospiti. Alla luce di quanto sopra spiace comunicare che la struttura deve necessariamente chiudersi verso l'esterno e ripristinare tutte le misure per rendere sicura la salute dei nostri anziani. A tal proposito ricordiamo che da oggi vige il divieto di ingresso in struttura a tutti i visitatori/familiari, con eccezione dei soli casi sottoposti ad autorizzazione della Direzione del Distretto sanitario, per gravi motivazioni sanitarie. Restano sospesi il Servizio di Centro Diurno e tutte le attività̀ di animazione che prevedano la partecipazione di soggetti esterni (volontari, familiari, visitatori, ecc.)”.