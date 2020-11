Casi positivi, chiudono le scuole di Forni di Sopra e di Sotto

Scuole chiuse a Forni di Sopra e a Forni di Sotto. Oggi i sindaci Marco Lenna e Claudio Coradazzi hanno emesso, in maniera congiunta e unitaria, due ordinanze che interrompono le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei due paesi della montagna, in seguito alla segnalazione di alcuni casi positivi al Covid-19 tra le persone che frequentano i plessi scolastici. Nessuno mostra sintomi particolarmente significativi. Immediata l'attivazione delle procedure di sanificazione dei locali.

I due primi cittadini hanno tempestivamente informato la popolazione, tramite i canali social e i portali dei due Comuni. Le scuole rimarranno chiuse da domani, lunedì 16 novembre, e fino a lunedì 23 novembre.

"Nelle mattinate di ieri e oggi abbiamo avuto notizia della positività di due maestre che insegnano alle elementari - spiega a Telefriuli Coradazzi -; ci siamo subito confrontati io e il sindaco di Forni di Sopra, dal momento che le scuole sono organizzate in modo unico nei due comuni (I, II e III elementare Forni di Sotto e IV e V elementare e medie a Forni di Sopra, ndr)".

"In un'ottica di salvaguardia e di prevenzione, parole chiave delle nostre amministrazioni in questo delicato periodo, abbiamo pensato d'intervenire chiudendo le due scuole da 16 al 23, perché la salute dei nostri bambini sta al primo posto. Nei prossimi giorni chiederemo di effettuare i tamponi almeno alle classi interessate direttamente dalle due maestre risultate positive, alle quali auguriamo di rimettersi in forma il prima possibile".