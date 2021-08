Caso 'Centro stupri', inchiesta archiviata

Accolta dal Gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Udine per gli otto giovani che erano stati indagati per il caso ‘Centro stupri’.



La vicenda era stata al centro delle cronache la scorsa estate, quando il gruppo aveva ideato e poi esibito sui social le t-shirt con la famigerata scritta, indossate durante una cena in un locale di San Daniele. Non paghi, i giovani amici avevano poi utilizzato lo ‘slogan’ anche per riservare un tavolo in una discoteca di Lignano.



Dopo che le immagini avevano fatto il giro del web, suscitando un vespaio di polemiche e condanne, la Procura aveva aperto un fascicolo, ipotizzando i reati d’istigazione a delinquere e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Poi, a conclusione delle indagini nell'aprile scorso, è arrivata la richiesta di archiviazione del procuratore aggiunto facente funzioni, Claudia Danelon, in quanto gli elementi raccolti non sono stati considerati penalmente rilevanti. In sostanza, nell’atteggiamento, pur riprovevole, degli otto protagonisti non sono stati ravvisati potenziali rischi di un’effettiva consumazione di altri reati.