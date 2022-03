Caso Belmonte, la difesa attende la chiusura delle indagini

“Attendiamo la definizione delle indagini, poi in caso chiederemo l’immediata archiviazione del fascicolo”. L’avvocato Stefano Comand, difensore di Giovanni Belmonte, il dirigente della Questura di Udine accusato di prostituzione minorile per uno scambio di persona, commenta così il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento della misura cautelare ai domiciliari a cui il funzionario è stato sottoposto per due settimane.

"Il testo - spiega il legale - non mi è stato ancora notificato. Probabilmente l'inammissibilità è dovuta al fatto che gli arresti domiciliari erano già stati revocati”.

La misura era stata disposta dal gip di Bologna a metà febbraio e Belmonte era tornato libero il primo marzo. Gip e pm avevano revocato gli arresti domiciliari al termine dell’interrogatorio di garanzia. Allora il funzionario aveva dichiarato di non aver mai visto e conosciuto la minore con la quale, secondo l’accusa, avrebbe contrattato una prestazione sessuale nel 2018. Dirimente il disegno di un delfino tatuato sulla spalla del cliente che la giovane ha descritto con precisione e che Belmonte non ha.