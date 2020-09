Caso Covid nella scuola media di Ruda

Nuova caso di Covid-19 nelle scuole medie del Fvg. Questa volta, a essere contagiata è stata un'alunna che frequenta le secondarie di primo grado di Ruda e che vive con la sua famiglia in un altro paese della regione. Ha manifestato sintomi influenzali ed è sottoposta a tampone, risultato positivo. La sua classe, composta da 15 ragazzi, è stata chiusa e sanificata. Domani saranno eseguiti i tamponi, anche per i docenti che sono entrati in contatto con lei.

Lo riferisce a Telefriuli il sindaco, Franco Lenarduzzi: "Abbiamo sospeso prudenzialmente anche il servizio di trasporto scolastico - spiega - che, comunque, rispettava la disposizione dettata dal Ministero di non occupare più del 80% degli spazi. Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione. Per noi è un fatto nuovo, ma non ci trova impreparati. Raccomandiamo a tutti di seguire le norme per contenere il contagio, con responsabilità".