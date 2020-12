AsuGi informa che è stata chiusa una classe al Collegio delle Dimesse di Trieste e, per il momento si è deciso di non dispensare il pranzo agli alunni: è risultata positiva un’insegante e ora è in stato di quarantena. Nelle giornate di mercoledì 3 dicembre e giovedì 4 saranno effettuati i tamponi.

Gli alunni più piccoli eseguiranno i test all’ospedale Burlo di Trieste.