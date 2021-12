Caso Petrillo, parla il consulente della difesa

Emanuela Petrillo ha scelto il silenzio. L’ex assistente sanitaria non è comparsa davanti ai giudici del Tribunale di Udine nemmeno oggi, nell’ultima udienza della fase istruttoria del processo che la vede accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo dal 2009 al 2016.

A rispondere alle domande del difensore, l’avvocato Paolo Salandin, è stata, invece, il medico legale padovano Mirella Libero, consulente per la difesa, che aveva partecipato alle analisi del siero ematico di 284 bambini, 159 dei quali trattati dall’imputata. Come affermarono gli esperti nell’incidente probatorio, i risultati, ovvero solo 23 individui con anticorpi per il morbillo, indicavano che la Petrillo non avesse vaccinato i piccoli.

Diverse le critiche mosse dal consulente all’analisi, a partire dal numero dei bambini sottoposti a indagine (il 3% di quelli trattati da Petrillo), così esiguo da non risultare statisticamente significativo. Inoltre, per l’esperta non si presero in esame la corretta conservazione del vaccino e le schede individuali dei bambini, elementi che avrebbero potuto dare ragione di un così basso numero di individui immunizzati.

Sollecitata dalle parti civili, la consulente ha infine spiegato dall’analisi risulta che solo il 15% dei bambini trattati dall’imputata avevano maturato una risposta immunitaria, mentre in quelli vaccinati da altri operatori negli stessi giorni e con lo stesso lotto di farmaci il dato sale al 95%.

L’inizio della discussione è previsto per l’inizio di febbraio 2022.