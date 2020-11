Caso Regeni, a processo gli 007 egiziani

Svolta nel caso Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo cinque anni fa. I pm di Roma manderanno a processo gli 007 egiziani perché in possesso di "prove univoche e concordanti". Ieri il premier Conte ha contattato ufficialmente il presidente Al Sisi per parlare di questioni economico-militari, ma sul tavolo c'è stato anche il caso Regeni.

Il 4 dicembre sarà notificata la chiusura indagini per i cinque agenti del servizio segreto egiziano iscritti due anni fa nel registro degli indagati. Per loro verrà chiesto il processo con l'accusa di omicidio.

Il processo si celebrerà anche se il Cairo non dovesse riconoscere la legittimità del procedimento italiano.