Caso Regeni, gli oggetti consegnati ai genitori non sono di Giulio

Anche stavolta nessun passo in avanti sul Caso Regeni dopo l'annunciato invio agli inquirenti italiani degli oggetti personali appartenuti a Giulio, richiesti tre anni fa dai legali della famiglia del ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016.

I documenti sono stati consegnati anni fa ai genitori, ma all'appello mancano gli abiti di Giulio, chiesti in più occasione da Paola e Claudio Regeni.

Il dubbio che dall'Egitto potessero arrivare in Italia gli oggetti mai appertenuti a Giulio, trovati accanto ai documenti di identità del ricercatore (passaporto, carta di identità e tessera universitaria) nel covo di una banda di criminali sterminata in un blitz dalla polizia egiziana, c'era. Blitz della polizia che - si scoprì a breve - era stato pilotato dai servizi segreti egiziani con lo scopo di chiudere il caso e consegnare i colpevoli del rapimento e dell'uccisione del giovane friulano.

Ebbene il dubbio è diventato certezza, poiché, come riferisce il quotidiano La Repubblica, gli oggetti che l'Egitto ha deciso di consegnare non sono quelli appartenuti a Giulio. I rapporti tra Italia ed Egitto rimangono in sospeso, in attesa della data del 1° luglio, giorno in cui è prevista una videoconferenza tra inquirenti egiziani e la Procura di Roma.