Caso Regeni, l'Egitto: 'Non ci sono motivi per iniziare il processo'

L'Egitto non ritiene che sussistano elementi per mandare a processo i quattro 007 (generale Tariq Sabir e dei colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) accusati di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate del ricercatore friulano, Giulio Regeni. Tutto ciò a 20 giorni dal rinvio a giudizio, a Roma, dei quattro ufficiali di polizia accusati di torture e con il processo davanti alla corte d'assise della Capitale al via il 14 ottobre.

Le autorità egiziane, ieri martedì 15 giugno, hanno convocato l'ambasciatore italiano Giampaolo Cantini per trasmettere i documenti ufficiali, in arabo e italiano, con le inchieste svolte in Egitto in questi 5 anni. Il Procuratore Generale si è incontrato con Cantini e il Primo Segretario dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, Giulia Mantini, presso la sede della Procura Generale del Cairo, alla presenza dell'Ambasciatore Badr Abdel Atti.

L'Egitto prende una posizione netta sul processo in corso a Roma, affermando che "non vi è motivo di intentare un procedimento penale perché ignoto l’autore". Nello stesso incontro, l'ambasciatore italiano ha ricevuto anche la risposta delle autorità giudiziarie keniane sollecitate dall'Egitto. Ombre, quindi, anche sul teste gamma, il poliziotto keniano che avrebbe riferito di un colloquio privato in cui un ufficiale egiziano forniva dettagli sul rapimento di Regeni.

I documenti prodotti dall'Egitto sono stati consegnati all'ambasciatore italiano, affinchè vengano portati in Tribunale a Roma.