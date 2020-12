L'Egitto respinge le accuse e chiarisce che "non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura di Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto". Questa la risposta alle indagini della Procura di Roma da parte degli omologhi del Cairo.



Il 10 dicembre la Procura di Roma ha chiuso le indagini indicando quattro appartenenti ai servizi egiziani come i rapitori e assassini di Regeni.



Duro il commento di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che reputa "inaccettabile la dichiarazione della procura egiziana con cui respinge ufficialmente le conclusioni delle indagini della procura di Roma".