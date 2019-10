Caso Sereni Orizzonti, proseguono gli interrogatori

Proseguono, davanti al gip del Tribunale di Udine Mariarosa Persico, gli interrogatori di garanzia delle otto persone arrestate nell’indagine sulle presunte truffe ai danni del servizio sanitario da parte di Sereni Orizzonti.

Oggi è il turno di Judmilla Jani, la direttrice a capo delle strutture di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna. Jani sarà assistita dall’avvocato Fausto Discepolo che ha anticipato come la manager sia intenzionata a rispondere alle domande del pm Paola De Franceschi, chiarendo ogni singolo episodio contestato nell’ordinanza di custodia cautelare. E’ presumibile che l’interrogatorio proseguirà anche nel pomeriggio.

Molto lungo è stato ieri anche l’interrogatorio di Marco Baldassi, l’uomo dei conti della Sereni Orizzonti, consigliere di amministrazione della holding e della spa.

Domani, invece, l’interrogatorio più atteso, quello di Massimo Blasoni, presidente e fondatore del gruppo che, in pochi anni, è stato protagonista di una straordinaria crescita in regione, ma anche in Italia e all’estero.