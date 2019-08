Cassonetti della spazzatura a fuoco, nella notte, a Pordenone. A compiere il gesto, con tutta probabilità, la stessa persona, anche se le indagini sono ancora in corso. I due bidoni delle immondizie dati alle fiamme si trovavano nella stessa zona della città, quella del policlinico.

L'allarme è scattato per la prima volta all'una in via Dogana, è la seconda alle 3.40, in via Murri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato i due incendi.