Cassonetti in fiamme a Pordenone, Tso per la piromane

Sarà sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio la 25enne pordenonese che, nei giorni scorsi, aveva confessato di aver incendiato alcuni cassonetti della spazzatura nel capoluogo del Friuli occidentale.

L’ultimo episodio attribuito alla giovane risale a ieri sera, quando - poco prima delle 22 - ha dato alle fiamme quattro cassonetti, tre della carta e uno della plastica, situati nella zona di viale Libertà e di via Vallona. A spegnere l’incendio sono stati i vigili del fuoco di Pordenone che hanno utilizzato le protezioni di solito indossate in occasione dei grandi incendi per proteggersi dai gas tossici e cancerogeni prodotti dal fuoco. Si tratta del 18esimo incendio di cassonetti dall’8 agosto.

La ragazza era stata colta in flagrante assieme al suo compagno, un cittadino straniero, nella notte tra il 20 e il 21 agosto dai carabinieri nel quartiere delle Grazie. Giovedì 22 la donna aveva confessato di aver assistito ad alcuni episodi, ma nonostante questo aveva continuato ad appiccare fiamme.

Venerdì 23, infatti, ha confessato di essere l’autrice dell’incendio in via Nievo, scoppiato poche ore prima. Poi si sono verificati altri tre casi: venerdì sera in via Latisana, sabato in via Narvesa e quello di ieri sera. Dopo quest’ultimo episodio, sul quale hanno fatto luce carabinieri, polizia, polizia locale e azienda sanitaria lavorando in sinergia, il sindaco Alessandro Ciriani ha disposto il tso a tutela della salute pubblica e di quella della ragazza stessa. In questo modo la donna è stata fermata definitivamente e affidata alle strutture sanitarie.