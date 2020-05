Castello di Gorizia, dal passato spuntano sette scheletri

"I segreti di Gorizia non finiscono mai". E' questo il primo commento del sindaco, Rodolfo Ziberna, alla notizia che, durante la ripresa dei lavori per la realizzazione della risalita meccanica al castello, il noto ascensore, sono stati rinvenuti, a ridosso delle mura, sette scheletri di persone adulte, sepolte, pare, senza abiti.

Non è stata ancora stabilito il periodo cui far risalire le ossa, ma i resti sembrano più recenti rispetto a quelli rinvenuti qualche tempo fa in un'altro cantiere, vicino al Duomo di Gorizia, risalenti all'età del bronzo. Appare più probabile che possano risalire alla prima o alla seconda guerra mondiale, ma anche questa ipotesi è tutta da verificare.

Nelle vicinanze sono stati ritrovati i pezzi di una pipa in ceramica di fattura austriaca e questo potrebbe far pensare, appunto, a eventi meno antichi rispetto a quelli che hanno caratterizzato i rinvenimenti nella cosiddetta Zona Bassa della città.

A trovare i resti sono stati gli operai della dittà che sta effettuando i lavori, ovvero il Consorzio Compat s.c.a. di Roma che hanno coinvolto subito l'archeologo incaricato dalla stessa impresa. Immediatamente, oltre al sindaco Ziberna e all'assessore ai lavori pubblici, Arianna Bellan, sono stati informati la Procura della Repubblica, la Questura e le forze dell'ordine per le indagini del caso.

Ziberna stesso ha effettuato un sopralluogo, insieme all'assessore Bellan. "Sto seguendo direttamente questa vicenda - sottolinea - perchè, anche se si tratta di scheletri non recenti, stiamo sempre parlando di persone decedute, di cui non si conoscono il nome e la storia, ma verso le quali bisogna avere il massimo rispetto. E' peraltro sempre più evidente che, come diciamo spesso, la nostra è una città da sempre al centro di piccoli e grandi eventi storici che hanno lasciato le loro stracce, a volte evidenti a volte nascoste".

"Gorizia è davvero la città della storia dove segreti e misteri continuano a rincorrersi. Spero che riusciremo a chiarire questa vicenda e, se non proprio a dare nome e cognome a queste persone, almeno a chiarire gli aspetti della loro morte".

I lavori del cantiere, al momento sono stati bloccati in attesa dei risultati delle indagini.