Castelmonte, tutti i frati sono guariti dal Covid-19

Una bella notizia arriva dal Santuario di Castelmonte. A darla è il sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti: "Sono stata informata dal Distretto Sanitario che tutti i nostri concittadini colpiti dal Coronavirus sono guariti. Pur mantenendo preoccupazione per l'andamento dell'epidemia e le ricadute economiche, possiamo ritenerci fortunati e soddisfatti per il decorso del contagio che ha interessato la nostra comunità".

A essere messi in quarantena erano stati anche i frati e una parte del personale del Santuario, a seguito di una positività. "Manteniamo, comunque, la prudenza e non dimentichiamo i comportamenti virtuosi, a difesa della nostra salute". I frati erano clinicamente guariti già da tempo, ma finalmente, in queste ore, hanno avuto anche l'ultimo tampone negativo.