Castelnovo, si cerca un 40enne disperso

Sono scattate questa mattina le ricerche per un uomo classe 1977 di nazionalità romena domiciliato a Castelnovo del Friuli. L'uomo si trova in Italia dal 6 dicembre, impiegato come lavoratore agricolo a Rauscedo. E' stato visto l'ultima volta venerdì 11 dicembre, al mattino presto, dai compagni di lavoro, fuori del domicilio condiviso, ma poco dopo, al momento della partenza del mezzo che li avrebbe dovuti portare tutti al lavoro, non si è presentato.

Al loro rientro e nei giorni successivi l'uomo non è più stato visto e ieri sera i compagni hanno sporto denuncia di scomparsa. Sono quindi partite le operazioni, che vedono impegnati i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e gli uomini della stazione di Maniago del Soccorso Alpino.