Castions, garage a fuoco e scoppia una bombola

Un incendio scoppiato poco prima della mezzanotte ha completamente distrutto un garage adiacente a un'abitazione a Castions di Strada, in via Latisana. Dopo l'allarme, lanciato dai residenti, svegliati da uno scoppio, sono stati inviati sul posto numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco: la prima e la seconda partenza del Comando Centrale di Udine, con due autobotti e un'autoscala, una squadra dei pompieri volontari di Codroipo e una di mezzi movimento terra.

Il rogo, scoppiato per cause in corso di accertamento, ma probabilmente di natura accidentale, ha fatto esplodere una bombola Gpl che si trovava all'interno dell'autorimessa, ma che conteneva, per fortuna, una modica quantita di gas. Una seconda bombola è stata portata all'esterno dei pompieri. Le fiamme hanno causato il crollo del tetto in legno della struttura. Per fortuna non nessuno è rimasto ferito.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate intorno alle 3. L'abitazione adiacente non ha riportato danni, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati complessivamente con nove automezzi e una ventina di operatori. Distrutta, invece, l'auto che era posteggiata nella rimessa. Sul posto anche i militari dell'Arma.