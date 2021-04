Catalizzatore 'taroccato', maxi multa per autista e impresa

La settimana appena trascorsa si è caratterizzata per un focus operativo che la Polizia Stradale di Pordenone ha eseguito sull’articolato mondo dell’autotrasporto. Nel pomeriggio di mercoledì 21 aprile, una pattuglia della Polstrada, impegnata nella vigilanza autostradale e alla verifica del rispetto delle norme anti inquinamento, ha fermato un autoarticolato di un’impresa veneta alla barriera di Portogruaro.

Gli agenti, osservando il serbatoio dell’additivo AdBlue, necessario a far funzionare il dispositivo Scr - Selective Catalyst Reduction per l’abbattimento delle emissioni inquinanti del veicolo, trasformando gli ossidi di azoto in vapore acqueo e azoto, si sono insospettiti, ipotizzando che il dispositivo non fosse in funzione. Hanno accompagnato il veicolo nella più vicina officina autorizzata, dove è stata accertata la totale inefficienza del sistema. L’autista e l’impresa sono quindi stati multati; per loro è scattato l’obbligo di presentazione alla visita di revisione straordinaria del veicolo in Motorizzazione Civile.

Questi controlli, seppur squisitamente tecnici, stanno svelando una diffusa inosservanza delle norme anti inquinamento e rappresentano per la Polizia di Stato un nuovo e impegnativo scenario operativo.

Il giorno precedente, gli agenti della Polizia Stradale di Pordenone hanno controllato un autoarticolato di un’impresa laziale, noleggiato a una seconda ditta campana che non risultava iscritta all’albo nazionale degli autotrasportatori. Una vera e propria scatola cinese che si concludeva con l’applicazione di sanzioni per autotrasporto abusivo per una somma di quasi 9mila euro e con fermo del veicolo per tre mesi e sospensione delle carte di circolazione da due a otto mesi.

Fermati, infine, due conducenti professionali ucraini, che hanno ricevuto una multa da 3mila euro per aver effettuato attività lavorativa di cabotaggio in Italia senza la prevista comunicazione all’Ufficio del Lavoro e per aver omesso il completamento del riposo giornaliero. Il veicolo è rimasto sottoposto a fermo fino al pagamento delle sanzioni, avvenuto nel primo pomeriggio.