Catasta di legname in fiamme a Cervignano

Poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli sono intervenuti nel parco Pradulin, a Cervignano, tra via Ramazzotti e via Cormons, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un grande catasta di legname, circa mille metri quadrati di tronchi e piante, finite in cenere.

Immediate le opere di spegnimento e smassamento del materiale combusto. Il rogo è accidentale. Nessuna persona è rimasta ferita.

Intervento dei pompieri di Lignano Sabbiadoro, alle 4, a Bibione, vicino al chiosco Delfino, dove ignoti hanno incendiato alcuni ombrelloni in spiaggia.