I Vigili del Fuoco del capoluogo carnico sono stati impegnati questa notte per domare un incendio che ha interessato numerosi tronchi di alberi accatastati sulle rive del torrente But, in località Formeaso, tra Zuglio e il comune di Tolmezzo.

Si tratta di legname che era stato sistemato dai boscaioli per poi essere avviato alla lavorazione. Non è escluso che l'incendio possa essere di natura dolosa. Nessuna persona è rimasta ferita.