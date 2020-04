Cattinara, chiude per Covid-19 la Medicina d'urgenza

Chiuderà questa sera il reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Cattinara dove, come comunica l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, sono risultati positivi al Covid-19 14 sanitari. Dai controlli di screening del personale, a partire da venerdi 10 aprile, sono emerse positività del tampone in cinque medici e nove infermieri. Tra i degenti, sottoposti d'urgenza al tampone diagnostico, sono state individuate le possibili fonti del contagio e sono in corso le verifiche. I due pazienti a rischio Covid che potrebbero aver originato il focolaio si trovano attualmente uno nell’area Covid del Maggiore e uno presso l’area Covid della Terapia Intensiva.

Erano stati accettati in Medicina d’Urgenza solo dopo referto del tampone, negativo in entrambi i casi. I dati parlano della sua affidabilità per 70 per cento.

Non appena ottenuto il primo riscontro Covid positivo, sono stati sottoposti a tampone urgente tutti i pazienti che avevano condiviso la stanza di degenza e non è escluso che per entrambi i pazienti l’esito del tampone fosse un falso negativo. Altri tre pazienti sono risultati positivi al tampone, ma asintomatici dal punto di vista respiratorio. Due di loro sono stati trasferiti presso l’area Covid dell’Ospedale Maggiore e uno in Pneumologia Covid di Cattinara.

Dal 24 febbraio - fa sapere l'AsuGi - è stato definito all’interno della Medicina d’Urgenza un protocollo che regola l’accesso al reparto al fine di garantire la sicurezza di pazienti e sanitari, che prevede un'area filtro dedicata all’accoglimento e trattamento di pazienti critici in attesa di tampone; definito l’esito del test, il paziente viene inviato rispettivamente all’area Covid se positivo, oppure prosegue la degenza in Medicina d’urgenza. Il personale sanitario - ribadisce sempre l'Azienda - è formato sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e usa in modo appropriato tutti i Dpi secondo le disposizioni Aziendali.

Insorge la politica

"La trasparenza non sembra un punto di forza dell'Azienda sanitaria triestina. La Medicina d'urgenza dell'ospedale di Cattinara, che chiuderà questa sera per casi di contagio, era infetta da una settimana, ma la notizia è arrivata oggi, quando forse non si poteva più nasconderla. E' stato un contagio annunciato vista la scelta, per me scellerata, di mescolare reparti Covid a reparti no Covid nella stessa struttura ospedaliera, dove non sono possibili percorsi nettamente separati tra infetti e non". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Gruppo Misto, Walter Zalukar, che preannuncia una interrogazione alla Giunta Fedriga sulla questione.

"E' stata una scelta incomprensibile, che non ha neppure tenuto conto delle indicazioni del ministero della Salute - prosegue Zalukar -, che sono chiarissime e tassative nell'affermare che è necessario identificare prioritariamente stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da Covid-19. Prescrizioni che non si sono volute seguire, eppure sembrano logiche e razionali. E Trieste presenta un'organizzazione ospedaliera ideale per un assetto organizzativo coerente con le indicazioni ministeriali, essendo articolata su due stabilimenti, Cattinara e Maggiore, quest'ultimo sottoutilizzato".

"Il perché lo chiederò con un'interrogazione alla Giunta regionale, ma questo è il passato e per questo verrà il tempo delle responsabilità, ma non ora, adesso bisogna rivedere urgentemente l'organizzazione - sostiene il consigliere -, e quindi chiederò anche cosa si intenda fare per non rischiare di avere domani tutta Cattinara infetta. Inoltre desidero sapere se non sia giunto il tempo della trasparenza: la Medicina d'urgenza è risultata infetta una settimana fa, eppure ha continuato a ricoverare malati gravi, degenti vicini l'un l'altro e i sanitari, alcuni già infettati, hanno continuato a lavorare lì dentro. E medici specialisti, infermieri, operatori dei servizi, vi sono andati forse senza sapere che erano in posti infetti".

"In un ospedale - conclude - non si può rinunciare alla trasparenza e tanto più in tempo di epidemia".

“C’è grande preoccupazione per l’accaduto, chiediamo di fare immediata chiarezza”. Così in una nota i vertici di tutto il centrosinistra della provincia di Trieste si esprimono in merito alla chiusura del reparto di Medicina d’Urgenza all’ospedale di Cattinara nel capoluogo giuliano. Nella nota, sottoscritta da Antonella Grim (IV), Sabrina Morena (Open Fvg), Fabiana Martini e Laura Famulari, capogruppo e segretaria provinciale Pd, si chiede alla Giunta regionale e all’assessore competente di “ricevere rassicurazioni sulla reale protezione degli operatori sanitari e della popolazione che si trova ad interagire con il personale per accedere alle cure” e di “far sapere ai cittadini come verrà portata avanti la continuità di assistenza ora che la Medicina d’Urgenza è stata chiusa”.

“Ci stringiamo agli operatori e ai loro familiari, che dovranno ora affrontare la quarantena e il Covid-19 ma -aggiungono le esponenti del centrosinistra - è al contempo nostro dovere chiedere un veloce e puntuale approfondimento delle cause che hanno introdotto il contagio in uno dei punti di maggior fragilità e importanza per l’accesso alle cure ospedaliere. Mai come in un simile frangente la trasparenza è a servizio della salute e del benessere di tutte e di tutti: ci auguriamo non venga meno”.