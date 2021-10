Cattinara, tre operatori sanitari aggrediti a calci e pugni

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e violenza privata una triestina del 1960 che ha inveito contro tre operatori sanitari, aggredendoli con spinte e calci. L'aggressione è maturata al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Una Volante si è recata sul posto per gli accertamenti e le formalità di rito.

Denunciato ieri sera un barese del 1955 per resistenza a pubblico ufficiale. Già noto alle forze dell’ordine, ha assunto un atteggiamento ostile e scontroso nei confronti degli operatori di una Volante intervenuti in via Conti per una lite in strada. Ricostruito l’episodio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Denunciati, infine, dalla locale Polfer un pordenonese del 1983 per resistenza a pubblico ufficiale e un cittadino senegalese del 2001 per lesioni personali aggravate.