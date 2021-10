Cattivi odori a Cormons, indagini dell'Arpa Fvg

In riferimento alle segnalazioni di odori molesti provenienti dalla zona industriale di Cormons, l’Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, segnala d’aver già effettuato un primo sopralluogo a metà luglio assieme a rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

"Nel corso del sopralluogo - fanno sapere da Arpa Fvg - sono state individuate alcune attività potenzialmente all'origine degli odori. Nei prossimi giorni continueranno i contatti con la Polizia locale per programmare una serie di verifiche sul territorio per individuare con maggior precisione l’origine e la tipologia degli odori che, al momento, non risultano associabili in modo univoco a una determinata attività produttiva".