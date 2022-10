Causò l'incidente mortale a Castions, confermata la condanna

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso: confermati i tre anni e otto mesi di reclusione inflitti a un cittadino marocchino di 25 anni per la morte di Gaia Vecchiato, una ragazza di 22 anni deceduta nel 2019 in un incidente a Castions di Strada. Il giovane era stato condannato dal Gup di Udine a quattro anni di reclusione per omicidio stradale, pena ridotta dalla Corte d’Appello di Trieste.

L’incidente avvenne all’alba del 26 maggio 2019. Il ragazzo, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si era messo alla guida di un’auto con a bordo tre amici con i quali aveva trascorso la serata a Lignano. Tra loro anche la vittima.

Lungo la regionale 353, poco prima del bivio Paradiso, l’auto uscì di strada, forse per un colpo di sonno. Nello schianto Gaia perse la vita e gli altri ragazzi rimasero gravemente feriti.